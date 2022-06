Com articulação de Larissa, Uern e Asmor fecham convênio

Nesta quinta-feira, 30, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) fechou um importante convênio com a Associação dos Surdos de Mossoró (ASMOR). O acordo de cooperação foi assinado às 14h, na sede da Reitoria, e contou com a presença de representantes da Associação e com a reitora Cicília Maia.

Esse convênio vinha sendo articulado desde o início do ano, pela vereadora Larissa Rosado (União Brasil), que chegou a fazer uma doação de uma emenda impositiva para a entidade. Diante do convênio firmado, Larissa fala sobre o trabalho que desenvolve em todos os seus mandatos em prol das pessoas com deficiência.

“A inclusão , a busca por melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência sempre foi um trabalho permanente de todos os nossos mandatos de deputada e como vereadora não é diferente. Sabemos que são pessoas que precisam de uma atenção especial e nós damos”, apontou.

O pró-reitor de Extensão da Uern, o professor Esdras Marchezan, falou sobre a importância de convênios como esses. “O convênio firmado hoje com a Asmor faz parte de mais um projeto executado pela pró-reitoria de Extensão da Uern. Atuamos junto a essas entidades desenvolvendo diversas atividades, fortalecendo a prática de extensão no currículo dos cursos”, afirma.