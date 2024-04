Com ameaça de greve, servidores do DETRAN devem avaliar proposta do Governo na próxima terça

Os servidores do Detran-RN deverão se reunir em Assembleia na próxima terça-feira 30, às 10h, na sede da entidade, para avaliar a proposta do Governo do Estado em atenção às reivindicações da categoria.

A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (Sinai-RN) nesta quarta 24.

Na reunião, os servidores também poderão deliberar sobre um indicativo de greve.

Entre as reivindicações atuais da categoria estão:

Cumprimento da data-base no mês de março, conforme estabelecido pela Lei nº 696/2022;

Reajuste para recomposição da inflação do período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2024, mais ganho real de 20% para os servidores da ativa, aposentados e pensionistas;

Cumprimento do acordo do Concurso Público;

Regulamentação das Gratificações;

Reajuste do Auxílio Alimentação para R$ 1.700,00;

Programa de Incentivo a Qualificação (PIQ); e

Reforma Estatutária e adoção de medidas administrativas no Departamento, que contemple: a) o respeito e a autonomia administrativa do órgão; b) o retorno da vinculação da Autarquia à Secretaria de Segurança Pública do RN; c) a eleição direta para Diretor Geral do DETRAN; e d) a criação do cargo de agente de trânsito.

Greves do RN

No Rio Grande do Norte, duas categorias de servidores estaduais estão em greve no momento.