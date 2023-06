O Jornal Nacional terá um novo patrocinador principal, a partir desta quinta-feira (1°), já que a Globo firmou contrato com o Nubank. A informação foi divulgada pelo portal Notícias da TV, o veículo também anunciou que o banco digital será a primeira empresa que o logotipo vai aparecer dentro de um conteúdo noticioso.

Para se tornar patrocinador do programa, é preciso pagar R$ 15,8 milhões por mês. No entanto, pensando em uma parceria de longa data, o Nubank supostamente desembolsou o total de R$ 110 milhões para fechar o contrato especial.

Com o acordo firmado, a logo do banco inclui passará a aparecer na vinheta de abertura do JN, pouco tempo antes da primeira aparição dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, o que é algo inédito no jornal.

Fonte: Portal Grande Ponto