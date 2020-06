Com 250 inscritos, edição Virtual da 3ª Corrida de Pedestrianismo Mossoró Cidade Junina já é a maior da região

Realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a 3ª Corrida de Pedestrianiamo Mossoró Cidade Junina – Edição Virtual registrou um grande número de inscrições e até o momento está sendo considerada a maior prova desse estilo na região.

Com 250 atletas inscritos, sendo 201 de Mossoró e 49 de outras cidades, a Corrida de Pedestrianismo superou as expectativas da equipe organizadora que está entregando nesta segunda-feira (29), os kits com número de peito dos participantes. A entrega, que teve início por volta das 9h da manhã, segue até as 19h no Ginásio Pedro Ciarlini. Para garantir a segurança de todos, a Secretaria de Esporte organizou um drive thru para a entrega dos kits, para que o atleta permaneça dentro do carro, e utilizando máscara de proteção.

De acordo com os organizadores, a Corrida Mossoró Cidade Junina contará com a participação de atletas de mais de 15 cidades, e de diferentes estados. “Além dos atletas de Mossoró, a prova contou com inscrições de Natal/RN, Grossos/RN, Apodi/RN, Caicó/RN, Acari/RN, Jardim do Seridó/RN, Fortaleza/CE, Cascavel/CE, Tabuleiro do Norte/CE, Jaguaruana/CE, Icapuí/CE, Limoeiro do Norte/CE, Aracati/CE, Imperatriz/MA. Até o momento somos a maior corrida virtual realizada na região. E como registramos esse grande sucesso, já estamos programando o próximo evento nesses padrões, para o calendário esportivo dentro das comemorações dos festejos da liberdade que acontecem em setembro”, afirma o Secretário de Esporte Aldo Gondim.

A corrida acontece entre os dias 30 de junho e 5 de julho e deve ser realizada preferencialmente em casa. Entre os dias 30 de junho e 10 de julho, os atletas deverão enviar os comprovantes de realização da corrida (Via Whatsapp). E as medalhas serão entregues, também por Diver Thru, no dia 27 de julho.

Parte do projeto “Mexa-se em Casa”, idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte, a 3ª Edição da Corrida conta com diferentes categorias, entre elas: 3km, 5km, 10km e 21km (novidade desta edição). Os organizadores da prova disponibilizaram três opções de kits para os participantes escolherem no momento da inscrição. O KIT 1 é composto pelo número de peito e o Certificado de participação; o KIT 2 contém o número de peito, certificado e medalha; o KIT 3 os atletas recebem o número de peito, certificado, medalha, camisa e máscara personalizadas com a logomarca da prova.

Prefeitura de Mossoró