Com 2.500 inscrições, curso de Medicina é o mais concorrido da Uern

Nesta segunda-feira, 21, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) divulgou o resultado das inscrições feitas por estudantes, por meio do Sisu, para os cursos ofertado pela instituição. De acordo com o levantamento, o curso de Medicina, no campus central, recebeu 2.554 inscrições e se tornou, em disparado, o curso mais concorrido da Uern.

O segundo lugar em relação aos cursos mais concorridos ficou o curso de Enfermagem, no campus central, que teve 824 inscrições. O terceiro curso que recebeu o maior número de inscritos foi o ABI Educação Física, também no campus central, com 761 inscrições. O quarto e o quinto colocador foram, respectivamente, Enfermagem, no campos de Caicó (538 inscrições) e Direito, no campus central, com 504 inscrições.

Ao todo, a Universidade recebeu 17.041 inscrições de candidatos a cursos de graduação, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022, cujo prazo de participação encerrou-se na sexta-feira, 18. A Uern oferta 2.509 vagas para os cursos regulares de graduação, na modalidade presencial.

Do total de inscritos, 9.988 são residentes do Rio Grande do Norte, correspondendo a 58% das inscrições. Na Uern, o candidato que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas ou privadas localizadas no Estado têm um bônus de 10% na pontuação geral.

Entre os candidatos, 8.624 escolheram os cursos da Uern como primeira opção no SiSU, enquanto 8.417 selecionaram a instituição como segunda opção de curso. Do total de 17.041 inscritos, 13.932 (81,8%) inscreveram-se através de ações afirmativas, enquanto 3.109 (18,2%) candidataram-se às vagas na modalidade ampla concorrência.

Das 2.509 vagas ofertadas, 50% são destinadas à cota social – das quais 58% são reservadas para pretos, pardos e indígenas –, e 5% para pessoas com deficiência. As notas de corte do SiSU 2022 foram liberadas para consulta na madrugada da última quarta-feira, 16 de fevereiro.