Com 13,8 mil novas conexões, RN tem melhor 1º semestre desde 2015

O Rio Grande do Norte registrou o melhor 1º semestre em número de novas ligações de energia solar desde 2015. Ao todo, foram 13.881 novas conexões até junho, melhor desempenho da série histórica, segundo dados divulgados pelo Observatório da Energia Solar e da Associação Potiguar de Energias Renováveis (Aper). Caso o Estado mantenha o desempenho no segundo semestre, a quantidade de novas conexões em 2024 deverá superar o ano de 2023 em mais de 51%, aponta o estudo.

Atualmente, o Estado possui 70.304 sistemas conectados à rede, sendo a maior parte deles residencial (82,8%) e comercial (13,2%). A potência instalada atualmente do Estado soma 671.154,85. A variação no número de conexões em relação aos últimos seis meses foi de 24,6% no Rio Grande do Norte.

De acordo com o relatório do Observatório da Energia Solar, a quantidade de conexões do RN representa 21,3% do Nordeste e 2,3% do Brasil, que possuem 6.020.319,19 kWp e 30.448.697,83 kWp de potência, respectivamente.

“Podemos considerar que dois fatores vêm contribuindo de forma significativa para esse desempenho: a queda verificada no preço internacional dos equipamentos, cujos benefícios as empresas locais têm transferido para seus clientes, reduzindo de forma importante o prazo de retorno dos investimentos; e a forte capacidade empreendedora que vem sendo demonstrada pelo empresariado potiguar, que vem fazendo com que o RN venha crescendo a quantidade de conexões em uma velocidade superior à verificada, tanto no Brasil como um todo, quanto na região Nordeste”, aponta José Maria Vilar, vice-presidente da Aper-RN e proprietário do Observatório da Energia Solar.

O consultor aponta ainda que parcerias que estão sendo firmadas junto a Aper têm sido importantes para o crescimento da energia solar no RN, como vínculos com o o Senai/RN e o Sebrae/RN, este último inclusive por meio do Polo de Energias Renováveis, que é o centro de referência no país no que diz respeito à energia solar distribuída.

“O retorno do apetite da rede bancária em financiar os projetos também tem sido outro fator relevante a destacar para o crescimento do setor”, avalia José Maria Vilar.

Ainda segundo relatório, as cidades com mais conexões são Natal (14.186), Mossoró (11.994), Parnamirim (8.462), Caicó (2.548) e São Gonçalo do Amarante (1.713). Cidades como Apodi, Pau dos Ferros, Extremoz, Açu e Macaíba também entram no top-10 da interiorização.

“Uma das explicações é o retorno financeiro. Se o consumidor colocar uma usina e ele for Tipo B, ele terá um retorno de 5% ao mês. Ou seja, a cada R$ 100 mil investidos o retorno será de R$ 5 mil. E se essa mesma usina for uma consumidora de alta tensão o retorno será de 2,5% a 3%. Quanto a interiorização, tem avançado sim, porque esses números chegam com muita velocidade em tudo quanto é lugar. Independente de onde se more, o pessoal que sabe fazer conta não deixa de colocar a geração fotovoltaica”, avalia Paulo Morais, fundador e diretor regional da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).

“Durante o primeiro semestre deste ano, enquanto a quantidade de novas conexões cresceu 20,5% em Natal, o crescimento médio nos demais 9 municípios com maior quantidade de conexões foi de 26,3%, significativamente superior. Isso significa que a interiorização do setor veio para ficar, confirmando também a existência de um amplo mercado em todas as regiões do estado. A média de crescimento no estado foi de 24,6%, mas, como visto, puxado pelo crescimento dos municípios do interior”, finaliza José Maria Vilar.

Tribuna do Norte