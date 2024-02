Coluna Fabrícia Marinho: Como armazenar seu vinho corretamente?

Hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem importante no mundo dos vinhos. Que é o armazenamento correto do líquido de Baco.

Guardar os vinhos adequadamente é essencial para preservar suas características e sabores únicos. Vamos mostrar algumas dicas importantes para garantir que sua bebida fique bem conservada e esteja pronta para ser apreciada quando você decidir abri-la.

Todos os vinhos devem ser armazenados em local fresco e com pouca luz, pode ser uma adega ou um armário escuro que fique longe da cozinha.

Mantenha as garrafas de vinho longe de áreas sujeitas a vibrações, como máquinas de lavar roupa ou secadoras, eletrodomésticos que emitem sons, pois isso pode perturbar os sedimentos no vinho.

Os vinhos de guarda devem ser armazenados deitados para o líquido ficar em contato com rolha. Já os vinhos para consumo rápido devem ser colocados de pé ou deitados. Os espumantes devem ser colocados sempre em pé. Isso para diminuir a área de contato do líquido com a rolha. E sendo assim, ajudar a preservar a pressão dentro da garrafa.

Após aberto, o vinho deve ser mantido na geladeira para durar mais alguns dias.

Ao seguir dicas simples, você pode garantir que seus vinhos envelheçam bem e estejam prontos para serem desfrutados em ocasiões especiais. Afinal, um bom vinho merece ser apreciado da melhor forma possível!

Lembrando que ainda há muitos estudos e discussões em torno das indicações de armazenamento para cada tipo de vinho.