Coluna de Renata Ribeiro: Tipos e como combater a violência doméstica

A violência doméstica representa uma dolorosa realidade que impacta negativamente a vida de milhares de mulheres em nossa sociedade. É um fenômeno alarmante, cujos números vêm crescendo de maneira preocupante, sinalizando uma situação que está fora de controle. O agravamento desses casos adiciona uma camada de complexidade ao quadro, evidenciando a necessidade urgente de abordar e enfrentar esse problema de maneira abrangente.

A violência doméstica pode ser dividida em 5 tipos:

1. Violência Física

A violência física é a forma mais evidente de agressão, deixando cicatrizes visíveis e, muitas vezes, permanentes. Ela pode ser exteriorizada por meio de espancamento, chutes, pontapés, tortura e demais agressões físicas.

2. Violência Psicológica

A manipulação, humilhação, a perseguição e controle psicológico são formas insidiosas de violência que podem corroer a autoestima e a saúde mental. Pode-se observar esse tipo de violência por meio de chantagens, pressões, ridicularização.

3. Violência Patrimonial

A dependência financeira pode ser uma armadilha para muitas vítimas de violência doméstica. O fato de controlar o dinheiro da companheira, destruição de documentos e demais pertences, estelionato e extorsão, demonstram a prática desse tipo de violência.

4. Violência Sexual

A violência sexual é uma das formas mais devastadoras de abuso doméstico. Aqui além da prática do abuso, pode-se incluir também a anulação ou limitação do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher (Ex.: impedir que a mulher use método contraceptivo).

5. Violência Moral

Aqui está presente a prática de calúnia, injúria e/ou difamação. Por exemplo: acusar a mulher de traição, fazer críticas mentirosas a seu respeito e expor a vida íntima da vítima.

A urgência em discutir e agir contra a violência doméstica é ressaltada pelo aumento constante desses casos. Através dessa discussão, busca-se não apenas conscientizar a sociedade sobre a extensão do problema, mas também destacar a importância de implementar estratégias eficazes para combatê-lo.

Tais estratégias não podem ser limitadas apenas à aplicação de leis mais rigorosas. Elas devem abranger uma abordagem multidisciplinar que envolva educação, conscientização e, principalmente, o fornecimento de recursos tangíveis para as vítimas. Isso inclui programas de apoio psicológico para lidar com traumas emocionais, iniciativas que promovam a independência financeira, e esforços para criar uma cultura que não tolere nenhum tipo de violência.

Diante da gravidade dessa situação, é fundamental que a sociedade como um todo se una para enfrentar esse desafio. A discussão aberta, a conscientização e a implementação de medidas efetivas são passos indispensáveis para romper com o ciclo da violência doméstica e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres.

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

