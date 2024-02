Coluna de Renata Ribeiro: Dicas importantes para quem vai curtir o carnaval

Com a chegada do Carnaval, uma das festas mais esperadas do ano, é importante lembrar que, além da folia, é necessário estar atento a alguns cuidados para garantir uma celebração segura e sem complicações legais.

Responsabilidade no consumo de álcool: O consumo excessivo de álcool é uma das principais causas de incidentes durante o Carnaval, principalmente ligado a acidentes de trânsito, por isso é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. É fundamental que os foliões consumam com moderação e estejam cientes das consequências legais de atos praticados sob o efeito dessa substância. Respeito ao próximo e às leis: O Carnaval é uma festa democrática, onde a diversidade é celebrada. No entanto, é essencial respeitar os direitos das outras pessoas, evitando atos de violência, discriminação ou qualquer forma de desrespeito. Além disso, é importante estar ciente das leis locais, especialmente em relação ao uso de equipamentos sonoros, horários de funcionamento de estabelecimentos e proibição de atos indecorosos em locais públicos. Prevenção de acidentes e cuidados com a segurança: Para garantir uma folia sem incidentes, é imprescindível adotar medidas de segurança, como evitar locais tumultuados, não dirigir após consumir bebidas alcoólicas, utilizar preservativos e manter-se atento a possíveis golpes e furtos. Uso consciente das redes sociais: Com o avanço da tecnologia, é comum registrar e compartilhar momentos nas redes sociais durante o Carnaval. No entanto, é importante lembrar que postagens imprudentes podem resultar em consequências legais, como difamação, exposição indevida e violação de privacidade. Proteção contra fraudes e abusos: Infelizmente, o Carnaval também é uma época propícia para a ocorrência de fraudes e abusos, como venda de ingressos falsos, golpes financeiros e assédio sexual. Portanto, é fundamental estar atento, verificar a procedência dos produtos e serviços adquiridos e denunciar qualquer tipo de abuso às autoridades competentes. Manter consigo contatos de emergência: Em caso de incidentes, estar com o contato de pessoas próximas e também serviços de urgência pode evitar maiores riscos. Tenha sempre com você o número de serviços como: Polícia, ambulância e bombeiros. Além, do contato de alguém que possa te prestar assistência em um provável imprevisto.

Em suma, para desfrutar do Carnaval de forma segura e responsável, é essencial estar ciente dos seus direitos e deveres, respeitar as leis e os demais foliões, e adotar medidas preventivas para evitar problemas. Assim, todos poderão aproveitar a festa com tranquilidade e sem preocupações legais!

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

