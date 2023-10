Coluna de Fabiano Brito: Os impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

Existem muitas pesquisas e relatórios abordando os impactos da Inteligência Artificial (IA) no nosso dia a dia. No campo das profissões é um debate que se alastra, gerando direcionamentos capazes de tranquilizar ou não acerca do futuro profissional de muitos. Sempre que o assunto é avanço tecnológico o rumo das profissões entra em pauta. E mais recentemente com a popularização do ChatGPT, a Inteligência Artificial passou a ocupar o indelicado e assustador papel de aniquilador de profissões.

Apesar desse boom mais recente da IA, esse assunto não é novo. Já foi tema de conferência em 1956, proferida no Dartmouth College, no estado de New Hampshire, nordeste dos Estados Unidos. Na ocasião estiveram reunidos grandes pesquisadores, que destacaram a Inteligência Artificial como “expressão utilizada para designar um tipo de inteligência construída pelo homem para dotar máquinas de comportamentos inteligentes”.

A presença da IA é cada vez mais notável em nosso cotidiano. Encontramos esse tipo de inteligência desde aplicativos acessíveis e populares como aplicativos de rotas (Google Maps, Waze e Uber), ChatGPT, como também ChatBots em atendimentos, assistentes virtuais (Siri, Cortana, Alexa e Google Assistente) e outros softwares que são desenvolvidos para facilitar o nosso cotidiano em algum aspecto como financeiros, contábil, jurídico.

O avanço da Inteligência Artificial exige o pensamento do mercado de trabalho e as organizações de uma forma diferente. Precisamos olhar com entusiasmo a evolução da IA, de maneira que possamos direcionar as empresas e os profissionais para o uso dessa oferta de ferramentas. No que diz respeito as empresas e as organizações em geral, é necessário entender como essa ferramenta pode impactar em seu meio. Se adaptarem as realidades que possibilitem maiores resultados em suas operações.

Com relação aos profissionais, percebemos ao longo do tempo que profissionais dispostos a se moldarem aos avanços da humanidade, tendem a ter seus espaços de trabalho preservados e obterem sucesso em setores não imaginados anteriormente.

Diante do contexto que abordamos inicialmente nesse artigo, podemos perceber que a contabilidade é um exemplo, dentre tantas outras profissões tradicionais, que sobrevivem ao processo de evolução da sociedade. Logo, podemos estimar, para muito breve, uma nova realidade para as empresas e seus profissionais.

Desde que o mundo é mundo a necessidade de contabilizar existe. Prova disso são os registros pré-históricos com desenhos que podemos considerar documentação do patrimônio de um determinado grupo. Com a necessidade da humanidade, essas práticas foram se transformando e com uma sociedade mais pensante e tecnológica a contabilidade evoluiu e ganhou novas técnicas e métodos, saindo de rotinas demoradas e manuais para processos em sistemas e ferramentas, auxiliando de forma mais ágil as demandas antigas e novas que passaram a ser exigidas.

A IA não pode ser tratada somente como vilã. Existe nela infinitas possibilidades que sendo aplicadas em seus campos ideias conseguem auxiliar, principalmente, na execução de tarefas que em outros momentos demandariam mais recursos e tempo para serem realizados. Profissionais dotados de conhecimentos, que somado aos resultados obtidos via IA, terão mais possibilidades nesse mercado.