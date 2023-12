Vem de longe Lá das lonjuras dos tempos Lá do cabide da memória Lá do esconjuro da glória Vem de longe Um longe de tão longe Que quase se esvai no esquecimento No turbilhão a que tudo engole, e fenece Bem de longe, vem de longe Esta espera esquisita Que nasce no longe, e vem morrer Na praia do agora, nesta hora. Clauder Arcanjo