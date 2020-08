Colômbia: Suprema Corte ordena prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe

O caso enfrentado por Uribe e o deputado Iván Cepeda começou em 2012, quando o primeiro processou por suposta manipulação de testemunhas da segunda,que na época preparava uma denúncia no Congresso contra ele por supostos laços com o paramilitarismo, processo que acabou se voltando contra o ex-presidente.

O juiz José Luis Barceló, do Supremo Tribunal Federal, que recebeu o caso, não só o encerrou como decidiu abrir uma investigação sobre o ex-presidente por suposta manipulação de testemunhas contra Cepeda, um dos mais aclamados pela crítica de Uribe.

A trama apresenta o advogado Diego Cadena, advogado de Uribe, a quem o Ministério Público acusou na semana passada, juntamente com um parceiro dele, Juan José Salazar, parasubornar testemunhas para obter declarações favoráveis a Uribe, então ele pediu prisão domiciliar para eles.

Um dos principais defensores de Uribe é o presidente Ivan Duque, que disse na segunda-feira no Twitter que não se refere “a casos hipotéticos sobre possíveis decisões judiciais sobre o ex-presidente”, dos quais ele disse ser “uma pessoa (para) que a palavra honra se encaixa em todos os comportamentos de sua vida”.

O ministro da Defesa Carlos Holmes Trujillo também falou sobre o caso, que afirmou que “a dedicação honrosa” do antigo tabelião “a serviço da pátria e da defesa da Constituição e da lei explicam a transparência de sua presença pública e convicções”.

No entanto, o pronunciamento mais forte foi feito pelo Centro Democrático, um partido fundado por Uribe, que expressou em um comunicado sua “séria preocupação” com versões que circulam sobre sua possível detenção.

“O Centro Democrático, com o devido respeito às instituições e à administração da justiça do nossopaís, expressa sua grave preocupação com as diferentes versões da imprensa que sugerem uma decisão da Câmara de Instrução do Supremo Tribunal de Justiça contra o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez”, diz o partido em um comunicado.

Diante disso, a Cepeda apelou a esse movimento para “cessar suas tentativas de intimidar e pressionar os juízes do Supremo Tribunal Federal”, pois acredita que “não se pode dizer que as instituições são respeitadas e, ao mesmo tempo, lançar um manto de dúvida sobre a independência e a probidade desta Suprema Corte diante de uma decisão adversa”.

Nesse sentido, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Jorge Luis Quiroz; Jurisdição Especial para a Paz (JEP), Patricia Linares; Tribunal Constitucional, Alberto Rojas; do Conselho de Estado, Álvaro Namen, e do Conselho Superior do Judiciário, Diana Remolina, pediram respeito à independência judicial.

“Pelo valor superior da democracia, invocamos a ação dos juízes, que tomam suas decisões de forma rigorosa e sensata dentro da ordem estabelecida pela Constituição Política e pela lei”, disseram em comunicado conjunto.

Eles ainda asseguraram que “na democracia colombiana, a justiça é governada pela ordem legal”.

“É por isso que não apenas cidadãos e funcionários de todas as ordem e hierarquia, mas as instituições e aqueles que os representam têm o dever de salvaguardar a integridade das decisões judiciais”, concluíram.

Fonte Fonte: EFE, AFP e Clarín