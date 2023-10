Coletiva de Imprensa apresenta números da Segurança Pública do Estado

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte realiza nesta quarta-feira (4), às 11h, coletiva de imprensa para apresentação de três pautas.

A primeira delas é a divulgação dos índices referentes às Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) registradas no mês de setembro deste ano/acumulado dos primeiros nove meses de 2023 no RN. Também tem a apresentação da Operação Paz e dos resultados obtidos no primeiro mês (setembro) de ações conjuntas no RN.

Ainda, o detalhamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas – Enfoc, as ações e operações que já estão em andamento no Rio Grande do Norte.

Além do titular da SESED, coronel Francisco Araújo, também estarão presentes o secretário da Administração Penitenciária (SEAP), Helton Edi, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo, a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Monteiro Júnior, o diretor-geral do Instituto Técnico-Científico de Perícia, Marcos Brandão, e representantes da Polícia Federal no RN. A coletiva acontecerá na própria SESED, no Gabinete de Gestão Integrada (GGI).