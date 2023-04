Coleta de dados biométricos será retomada de forma gradativa

Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial

Os Cartórios das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 69ª Zonas Eleitorais (ZEs), que se situam no Fórum Eleitoral J. M. de Carvalho Santos, retomaram a coleta biométrica desde quinta-feira, 30 de março. A retomada gradual do cadastramento de dados biométricos no atendimento das eleitoras e dos eleitores do Rio Grande do Norte, está prevista no Provimento nº 1/2023 da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE).

Por enquanto, a coleta ocorrerá somente no Fórum Eleitoral da capital e não contemplará pontos de atendimento da Justiça Eleitoral em outras áreas da cidade, como Central Zona Sul, Central Zona Norte, Central Alecrim e sede antiga do TRE.

As zonas da capital trabalharão com o limite de 200 atendimentos diários, com base na quantidade de kits e operadores. Os eleitores que efetuarem Requerimento de Alistamento Eleitoral (alistamento, transferência ou revisão) através do Título Net, terão o prazo de 30 dias para realizarem a coleta biométrica. O cadastramento é destinado também aos eleitores que fizeram alistamento, transferência ou revisão durante o período da pandemia e não coletaram os seus dados biométricos.

A partir do dia 27 de abril, seguindo o cronograma de retorno da coleta biométrica, deverão ser contemplados os eleitores das zonas eleitorais localizadas nos municípios de Macaíba (5ª ZE), Ceará-Mirim (6ª e 46ª ZE’s), São Paulo do Potengi (8ª ZE), João Câmara (10ª e 62ª ZE’s), Touros (14ª ZE), São Tomé (19ª ZE), São Gonçalo do Amarante (51ª ZE), São Bento do Norte (52ª ZE) e Extremoz (64ª ZE). As datas de retomada nos demais municípios do Estado serão anunciadas a partir da proximidade da reabertura do cadastramento nesses locais.

Por ora, não será necessário agendamento prévio, bastando a(o) eleitora(o) dirigir-se ao Fórum, localizado na Av. Rui Barbosa, 215 – Tirol, das 8h às 14h, de segunda à sexta-feira, portando o seu documento oficial com foto e comprovante de residência.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) reforça que o eleitor que ainda não coletou sua biometria, vai ter acesso ao serviço até o fechamento do cadastro, que só deve ocorrer um pouco antes das eleições municipais de 2024.