Colegas de sala na rede pública estadual de ensino em Mossoró emplacam juntos nota 960 na redação do ENEM

A Escola Estadual Diran Ramos do Amaral, localizado no conjunto Redenção, na periferia de Mossoró já havia sido destaque no ano passado após ter um alto índice de alunos aprovados com boas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Este ano a Escola repetiu o feito. Vários alunos obtiveram notas acima de 900 na redação, com destaque para Brhaian Costa, de 17 anos e Maria Letícia, de 18, colegas de sala na 3ª série do ensino médio e que obtiveram 960, a maior nota entre os demais colegas.

“Nós fizemos em 2022 como treineiros, e em 2023 fizemos pra valer, estudando pela manhã, às vezes à noite, trocando informações, debatendo alguns assuntos. Me sinto muito feliz, grato, muita gente nos apoia, nos motiva e isto faz com que nós continuemos nos esforçando cada vez mais para buscar o que a gente almeja”, comenta Brhaian, ainda com incertezas de que curso irá seguir a partir da aprovação, se Medicina Veterinária do Direito.

Maria Letícia descreveu a experiência como “um baque”, pois não esperava uma nota tão alta e também tem dúvidas quanto ao que seguir, mas avalia áreas entre a Saúde e a Educação.

A diretora da Escola, Patrícia Nataly comentou o desempenho dos alunos “Quando nós vimos as notas deles em relação às notas nacionais, ficamos bem eufóricos, professores muito encantados, não só com eles, mas com os demais que também tiveram excelentes desempenhos com notas 940, 920. Ficamos todos muito felizes, mas percebemos também que é o fruto de um trabalho, fizemos um intensivão, aulões de redação, aulões de todas as disciplinas, pois a gente sabe o quanto é difícil pra eles saírem aqui do bairro e terem esta oportunidade em outros locais”.

“Fiquei muito emocionada quando eles mandaram os resultados, são alunos muito responsáveis, sempre se dedicaram realmente às discussões, nas propostas levadas, nas produções e para a preparação do ENEM tem que ter esta parceria, não é só o professor e nem é só o aluno, é a relação que se constrói entre os dois que faz com que este processo aconteça.” Celebra Janete Fernandes, professora de língua portuguesa e literatura da escola.