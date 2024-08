CNU: veja como acessar o cartão de confirmação com os novos locais de prova do ‘Enem dos concursos’

O Ministério da Gestão divulgou nesta quarta-feira (7) o cartão de confirmação de inscrição do “Enem dos concursos”. O documento mostra o endereço onde cada candidato fará o exame no dia 18 de agosto.

Segundo o governo federal, os candidatos foram distribuídos em locais de prova em 228 cidades (veja o mapa abaixo), levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição.

O documento também tem informações como o número definitivo da inscrição, os horários das provas (manhã e tarde) e se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

💻 COMO ACESSAR – Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar a mesma página onde fez a inscrição. É necessário fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.