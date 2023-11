CMM abre inscrições para minicurso de Marketing Pessoal

A Câmara Municipal de Mossoró, em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), abriu inscrições para o Minicurso: Marketing Pessoal. A capacitação, que ocorrerá sexta-feira (10), às 9h, no plenário, é aberta aos servidores do Legislativo que queiram aprofundar seus conhecimentos sobre a temática.

A palestra será ministrada pela professora Mariana Santos, bacharelanda em Turismo e bolsista do Projeto de Sensibilização para o Empreendedorismo Inovador (Prosei). Para se inscrever no minicurso, basta preencher o formulário eletrônico via Google Forms, disponível AQUI.

Na oportunidade, serão debatidos temas específicos como: o que é marketing pessoal; a importância do marketing pessoal; como se comunicar de forma eficaz, entre outros.

Com isso, espera-se que, através dos conceitos e ferramentas básicas de marketing pessoal, os servidores do Poder Legislativo possam entender a importância do marketing pessoal para o sucesso pessoal e profissional, podendo desenvolver habilidades para a construção de uma marca pessoal forte.

Importância

Em um ambiente cada vez mais competitivo, o marketing pessoal é uma ferramenta essencial para servidores públicos que desejam se destacar no desenvolvimento de suas atividades e alcançar o sucesso. De acordo com a professora Mariana Santos, o tema é de suma importância, especialmente para os servidores do Legislativo.

“Isso se dá por uma série de razões, incluindo: aumento da visibilidade e reconhecimento; melhoria da imagem profissional; ampliação das oportunidades de networking; maior probabilidade de promoção”, frisa a ministrante