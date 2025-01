Clubes e atletas começam a receber de empresas de apostas até fim do mês

CNN Brasil

O setor de apostas esportivas no Brasil vive uma nova era com a regulamentação determinada pela Portaria nº 1.092, publicada em 13 de janeiro de 2025 pelo Ministério da Fazenda. Entre as principais exigências da normativa está o início do pagamento de valores devidos a clubes, atletas e outras entidades esportivas pelas casas de apostas até o dia 31 deste mês.

A medida, que dá continuidade à regulamentação da Lei nº 13.756/2018, estabelece procedimentos para garantir que as instituições esportivas sejam remuneradas pelo uso de suas marcas, símbolos e imagens.