Clauder Arcanjo: CONFIDÊNCIAS A PAUL CELAN

CLAUDER ARCANJO

Todos os poetas são judeus. (Marina Tsvetáieva)

ERA TERRA DENTRO DELES, e

cavavam

Há mais do que terra dentro de nós, e cavamos cada vez mais. Em busca do

centro de tudo. Dos dias, das noites e dos segredos não revelados, enterrados.

Cavavam e cavavam, assim se passavam

seus dias, suas noites. Não louvavam a Deus,

que, como ouviam, queria isso tudo,

que, como ouviam, sabia isso tudo.

Cavavam, incansavelmente num presente, o qual resvalava, fugia e nem se

ouvia no instante que se ouvia, pois já sabiam tudo: o degredo, o segredo, o

degelo da memória.

PALAVRA DE IR-AO-FUNDO,

a palavra que lemos.

Os anos, as palavras desde então.

Somos nós, ainda.

Muitas vezes a palavra que nos levava mais ao fundo de nós, tal uma joia

incrustada no cerne da alma-rio, é a que se apresentava mais ao rés do chão.

Desprezada quando passávamos, a repararmos, abobalhados, no céu, no

cosmos, no infinito. A palavra, desde então, se fez companhia minha, e de

tantos, “profunda-nos o fundo”.

Nós

não sabemos, sabe,

nós

não sabemos,

o que é

que conta.

Quem imagina que sabe, sabe que não sabe; mesmo assim, professa, sabido,

aquilo que conta (para os outros), mas nada vale para ele, que sabe que não

sabe. E com isso conta.

Quem

disse que tudo morria para nós,

assim que o olho falecia?

Tudo despertava, tudo principiava.

Os meus olhos desfalecem na cama nesta noite fria. Nesse instante de morte

algo se prenuncia: o olho desperto, inverso, principia a pintar o sete nas

reminiscências que me aviam, “algo assim como um nome?”.

***

Ninguém nos molda outra vez de terra e barro,

ninguém encanta nosso pó.

Ninguém.

Vê o barro na minha face, a moldar-me a forma, a garantir-me o jeito? Os fiéis

na Matriz criam. Vê o pó a anunciar a vida, e ela, mais ninguém, me

desabrindo?

Minha mãe, crédula, benzia-me. Terra e barro de Licânia, melhor lugar para

nascer, outra vez, não havia.

Louvado seja você, Ninguém.

Por ti queremos

florescer.

De encontro

a ti.

Louva-me, quer tu, quer Ninguém, no silêncio na pia. Quando eu, banhado na

graça, gritava e esperneava, na certa já ciente da dor do pecado, cometido

antes da lida.

Um nada

éramos, somos, continuaremos

sendo, florescendo:

a rosa de nada, a

rosa de ninguém.

Que floresça a rosa do nada, pálida, trêmula, ao sabor do meu invento. No

varal das horas, ela continuará a florescer, enquanto se dissipará, corola

“sobre, ó por sobre/ o espinho.” Quem sabe, hoje, “é uma das corolas que en-

/florescem selvagens.”

***

Algo que nasceu em ti

da mão e de suas

feridas fecha

teus cálices.

No desespero cabal deste instante, átimo de luz e sal, saro as feridas lendo os

teus versos, Celan, e me regozijo com o espinho que sarja o tumor da

memória, e descomprime a pressão do calvário cotidiano, sendas de um

“homúnculo pipitante”.

***

Tudo,

até mesmo o mais pesado, estava

pronto para voar, nada

retinha.

A escrita, o silêncio, o inimaginado, “O meridiano”… Tudo, antes tão pesado,

está pronto para se alçar no nada, refeitos da condenação ao desterro, ao

sepulcro, ao fatal e silente abismo.

TUDO É DIFERENTE do que você imagina, do que eu

imagino,

a bandeira ainda paneja,

os pequenos segredos ainda persistem,

ainda projetam sua sombra, é disso que

você vive, eu vivo, vivemos.

Obs.: trechos em itálico, e entre aspas, extraídos da obra A rosa de ninguém, de Paul

Celan (São Paulo: Editora 34, 2021).

* Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia de Letras do Brasil (ALB)

e de outras entidades culturais.

