Clamor dos prefeitos ganha apoio das bancadas do RN

Cumprindo agenda de trabalho em Brasília, Ezequiel não teve como participar do movimento “Mobiliza Já, sem FPM não dá”. “Mas posso garantir que à pauta de reivindicação tem sensibilidade e apoio dos deputados que representam o Poder Legislativo estadual”, frisou Ezequiel Ferreira.

Kleber Rodrigues destacou a independência política do movimento dos prefeitos: “Não estamos com bandeira partidária em punho, a bandeira é única e cobre todos nós, o clamor dos prefeitos encontra eco no grito do socorro da população e a cobrança é legítima pelos serviços públicos exigindo qualidade”.

Rodrigues questionou como os gestores podem oferecer serviços de qualidade sem recursos suficientes. “A redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o engessamento do pacto federativo extremamente desigual, é desleal para com o povo, concentrando recursos na União e deixando os municípios apenas com 22,5% de tudo o que é arrecadado”.

Além disso, Rodrigues traçou um quadro sombrio das prefeituras que dependem do FPM, quase que exclusivamente, para custeio da máquina pública, inclusive em relação aos reajustes salariais anuais de algumas categorias de servidores públicos. “São legítimos os pisos nacionais, mas a União não subsidia integralmente as despesas, deixando para os prefeitos uma responsabilidade solitária, quando deveria ser solidária de todos os entes federativos”, disse.

Para o deputado, as prefeituras estão sobrecarregadas com os crescimentos vegetativos das folhas de pessoal, citando dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontando que 65% prefeituras do Rio Grande do Norte “tiveram no primeiro semestre de 2023 déficit entre receita e despesa”, aliado ao fato de que 147 dos 167 municípios do Estado têm o FPM como principal fonte de receita, que foi reduzido em 11,7% em agosto comparado com o mesmo mês em 2022.

Segundo Rodrigues, “a médio prazo o cenário também é sombrio”, porque a CNM estima em 2024 impacto do aumento do salário mínimo em R$ 4,75 bilhões para os cofres municipais tomando como base a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada no Congresso Nacional, que prevê o valor de 1.389,00 de salário mínimo para o próximo ano.

Trio do PT não participa da audiência

Entre os deputados ausentes à manifestação dos prefeitos, estavam os três parlamentares do PT – Isolda Dantas, Divaneide Basílio e Francisco do PT. A deputada Isolda Dantas preferiu se pronunciar, nas redes sociais, a respeito "da movimentação que o prefeito de Mossoró tem feito, alegando queda na arrecadação (causada pelo congelamento da tabela do Imposto de Renda – decretado por Bolsonaro) e dívidas indevidas ao governo do Rio Grande do Norte". A deputada Isolda Dantas classificou de "manipulação da informação de forma politiqueira" as críticas do prefeito Allyson Bezerra (SDD), que acusa o governo do Estado de reter R$ 117 milhões em recursos de ICMS e de outras fontes para Mossoró. Durante a leitura do expediente, foi justificada a ausência do deputado Francisco do PT, que está em Brasilia atuando para tentar a liberação de recursos para o Estado. Na manifestação dos prefeitos, estavam os deputados estaduais Nelter Queiroz, José Dias, Kleber Rodrigues, Galeno Torquato, Dr. Bernardo, Dr. Kerginaldo e Gustavo Carvalho (PSDB), Ivanilson Oliveira (União), Neilton Diógenes e Coronel Azevedo (PL), Adjuto Dias (MDB), Cristiane Dantas e Luiz Eduardo (SDD), Eudiane Macedo, George Soares, Hermano Morais (PV). CNM Para iniciar o debate, o agente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Samid Mota, fez uma breve explanação sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal ponto de pauta da luta dos prefeitos. "A CNM é uma aliada dos prefeitos e soma-se a luta que implica na continuidade dos serviços e da funcionalidade da máquina dos municípios. Já parabenizar o Rio Grande do Norte pela organização e pela força que demonstra", destacou. Gestores municipais também falaram na Assembleia, como Anteomar Pereira (Republicanos), o "Babá", que é prefeito de São Tomé: "Há seis meses os municípios não tinham problemas financeiros, mas hoje não temos condições nem de colocar combustível nos carros. Nossa reivindicação é que o Governo do Estado seja mais parceiro dos municípios, seja com a compensação da Cosern, seja com os recursos de Petern. Precisamos das ajudas federais e estaduais, porque elas representam muito para os municípios".

Álvaro Dias: “Assumimos obrigações sem repasses”