Cirurgia da linguinha é realizada gratuitamente na Faculdade de Enfermagem da Uern

Desde o início do mês, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Faen/Uern) vem realizando, de forma gratuita, a frenectomia – a chamada cirurgia da linguinha presa. Indicado para bebês com até três meses de idade, o procedimento é feito no próprio prédio da Faculdade, no Centro de Mossoró, pelos residentes de Odontologia da Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade.

Os atendimentos tiveram início a partir de uma iniciativa dos próprios alunos do núcleo de Odontologia da Residência Multiprofissional, que observaram a demanda por esse tipo de procedimento na região e propuseram a utilização do ambulatório da Faculdade para oferecer as cirurgias gratuitamente à população.

Os procedimentos de frenectomia podem ser agendados pela população em geral através do telefone (84) 98146-1300, ou dirigindo-se diretamente ao Ambulatório da Faculdade de Enfermagem, localizado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 383, no Centro de Mossoró. Os atendimentos ocorrem no ambulatório, às terças e quintas-feiras, a partir das 18h.

Os alunos residentes informam que ficaram surpresos com a procura das pessoas pelo procedimento, que, caso seja feito na rede particular, pode custar até R$ 500. Para o professor Rafael Soares, docente da Faculdade de Enfermagem e coordenador da Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade, a realização da frenectomia é um dos exemplos da relevância que a Uern possui para além da comunidade acadêmica.

“O Núcleo de Odontologia da residência teve um papel de muito pioneirismo e proatividade. E esses atendimentos são uma grande conquista para nós, tanto em relação ao aprendizado dos residentes quanto em relação à própria universidade, porque mostra o quanto a Uern é socialmente referenciada e impacta na vida das pessoas. E é importante também para o município, que passa a contar com esse serviço, na sua rede de atenção, através da parceria com a Uern”, enfatiza o professor.