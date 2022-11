Ciro Nogueira diz que vai apoiar a PEC da Transição

Com a maior bancada do Senado, o PL conta com a participação de Nogueira, que é ministro do presidente Jair Bolsonaro e retomará o mandato de senador em 2023. Nogueira disse que também é favorável a incluir o aumento real do salário-mínimo na proposta.

Contudo, ele afirmou que o projeto tem que servir para retirar do teto de gastos apenas os custos desses benefícios sociais relativos ao primeiro ano de governo.

“O posicionamento que defenderei no Progressistas é o de aprovar uma PEC, sim, mas para a transição, para garantir estabilidade para o primeiro ano do governo”, afirmou Nogueira, por meio de nota à Folha. O ministro também descartou a possibilidade de serem incluídos outros custos na proposta que deve ser votada no Congresso ainda neste ano.