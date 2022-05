Circuito Sinapse Darwin ocorrerá em Mossoró na próxima semana

O “Circuito Sinapse Darwin” estará presente em cinco cidades do estado do Rio Grande do Norte, entre elas, em Mossoró. Com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultural Câmara Cascudo e com o apoio do Instituto Neoenergia, o projeto começa a rodar o estado a partir dessa sexta-feira, 13, com o espetáculo teatral “Sinapse Darwin”, do grupo Casa de Zoé.

Inspirado na vida e na obra do pesquisador e naturalista inglês Charles Robert Darwin, “Sinapse Darwin” estará em Mossoró no dia 20 de maio, na Área de Eventos do Hotel Villa Oeste. Na segunda maior cidade do estado, ocorrerão duas sessões, sendo a primeira às 17h30m, e a segunda sessção às 20hs.

Todas as apresentações serão gratuitas e em espaços de fácil acesso. Somente em Mossoró e Caicó haverá controle de ingressos, que serão distribuídos no local uma hora antes de cada apresentação. Além do espetáculo, o projeto promove oficinas dirigidas a estudantes de produção cultural com datas ainda a serem divulgadas.

“Ficamos muito felizes por acompanhar essa iniciativa. Todos nós estamos precisando olhar para o futuro com otimismo, lembrando que as artes e a cultura são parte essencial da nossa vida. A retomada segura representa a volta de eventos culturais de qualidade, fomentando também toda uma cadeia produtiva essencial para a nossa economia”, afirma Renata Chagas, diretora do Instituto Neoenergia.

Confira a programação:

CAICÓ – 13/05 (sexta-feira) – Sessões às 17h30m e 20hs. Local: Sesc Caicó.

ASSU – 17/05 (terça-feira) – 19hs – Local: Pça de Eventos Radialista Jota Keully.

MOSSORÓ – 20/05 (sexta-feira) – Sessões às 17h30m e 20hs. – Local: Área de Eventos do Hotel Villa Oeste.

NATAL – 27/05 (sexta-feira) às 19h – Local: Estacionamento da UERN Zona Norte.

PARNAMIRIM – 01/06 (quarta-feira) – Sessões às 17h30m e 20hs. – Local: Área Externa do Cine Teatro Parnamirim