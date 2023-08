Circuito de Corridas do Servidor abre inscrições para etapa de Mossoró

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Circuito de Corridas do Servidor – Nota Potiguar, que acontece em Mossoró, na região Oeste do Estado, no dia 30 de setembro de 2023. A iniciativa é do Governo do Rio Grande do Norte, por meio do Programa Estadual de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (PQVST), com o objetivo de incentivar o intercâmbio desportivo entre os servidores e a comunidade, bem como fomentar a prática do esporte, buscando proporcionar qualidade de vida e a melhoria da saúde física e mental dos participantes.

O percurso da prova para os corredores atletas e amadores será de 6 km, com largada às 6h30 no Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), bairro Costa e Silva, passando pelas ruas Professor Antônio Campus, Francisco Mota e Cenira Targino. Estão sendo disponibilizadas 215 vagas, prioritariamente para servidores públicos, mas a comunidade e os estudantes da UERN também podem se inscrever.

As inscrições podem ser feitas no site www.ingressos84.com.br, onde também é possível consultar o regulamento do evento esportivo. O custo para participação é R$ 25,00 e doação de 01 (uma) lata de leite em pó ou 1 (um) kg de alimento não perecível, que serão posteriormente doados a uma instituição de caridade da cidade.

A doação deve ser feita no dia da retirada do kit de participação, composto por camisa, squeeze, número de peito com chip. A entrega do material será realizada na véspera da prova, dia 29 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Todos os participantes receberão medalha e os três primeiros colocados das categorias Masculino e Feminino, troféu de colocação.

A organização do evento é da Comissão Estadual de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (CEQVST), e da Subsecretaria de Esportes e Lazer, da Secretaria Estadual de Educação (SEEC), com apoio das Secretarias de Administração (Sead) e de Tributação (SET), através do Programa Nota Potiguar, e Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN) e suporte local da UERN.

Para sanar dúvidas ou obter mais informações, a organização mantém contato aberto através do e-mail [email protected].

