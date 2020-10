Cinema em Mossoró retoma programação hoje

O Multicine Cinemas do Partage Shopping Mossoró retorna as atividades nesta quinta-feira (29). Devido o decreto municipal que determinou o fechamento dos shoppings em virtude da pandemia do novo coronavírus, o cinema não estava funcionando desde agosto.

Seguindo o DECRETO Nº 5872, que prevê a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais e retomada econômica do estado, a Prefeitura Municipal de Mossoró também inseriu no documento, um protocolo sanitário a fim de garantir o funcionamento seguro para clientes e funcionários.

Entre as recomendações, consta o uso obrigatório de máscara, horário reduzido do número de sessões, suspensão do consumo de alimentos e bebidas, ocupação máxima de 50% e sinalização da distância aconselhada de 1,5m, que deve ser mantida também no interior das salas entre um espectador e outro. Os filmes em cartaz são SCOOBY! O Filme, Os Novos Mutantes e a estreia de Tenet, com horários vespertinos e noturnos.