Cinegrafista mossoroense é morto a tiros em assalto no bairro Sumaré

Na noite deste domingo, 4, a Polícia Militar registrou mais homicídio na cidade de Mossoró. O crime aconteceu no cruzamento das Ruas Celina Viana com Francisco Sales Vieira, no bairro Sumaré. A vítima foi o cinegrafista Carlos Romão Barboza Filho, conhecido como Jubileu, 24 anos.

De acordo com informações, ele estava parado em sua moto, acompanhado da namorada, quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. O celulares das vítimas foram levados e os criminosos ordenaram que Jubileu retirasse o capacete. Mesmo sem reagir, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça e veio a óbito no local.

O delegado de plantão, Teixeira Júnior, informou que inicialmente o caso será investigado como latrocínio, embora algumas informações ainda não foram esclarecidas.

Jubileu trabalhou na Super TV e atualmente comandava um programa de vaquejada no seu canal do Youtube.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime. Esse foi o 12º crime de homicídio registrado na cidade neste ano.