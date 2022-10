Cinco pessoas são encontradas mortas com marcas de tiros dentro de carro no interior do RN

Cinco corpos com marcas de tiros foram encontrados no fim da noite deste sábado (8) dentro de um carro capotado em uma estrada na zona rural do município de Afonso Bezerra, na Região Central do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender um possível acidente de carro na comunidade de Campo Grande. Ao chegar no local, os policiais encontraram o veículo capotado com as vítimas.

As vítimas foram identificadas pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) como:

Josué Matheus Simão Dias, de 23 anos

Luciano Batista Fernandes, de 29 anos

Natanael Jandson da Silva Lopes, de 28 anos

Generson Cassiano da Silva, de 30 anos

Matheus Marcos Bezerra da Silva, de 22 anos

G1 RN.