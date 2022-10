Cinco homens mortos no interior do RN podem estar envolvidos com facção criminosa, diz delegado

Cinco pessoas foram assassinadas na Comunidade de Canto Grande, que pertence ao município de Afonso Bezerra, região Central do RN na noite desse sábado (8). De acordo com as autoridades, o veículo estava virado e com todos mortos. Ao redor do local do crime, estavam balas e cartuchos de pistola e espingarda calibre 12. Segundo o delegado Sandro Régis, que será responsável pela investigação, as cinco vítimas eram investigadas pelo possível pertencimento a uma facção criminosa. Alguns, inclusive, já tinham passagens pela polícia.

Ainda segundo a polícia, o quintuplo homicídio foi cometido com o emprego de armas de fogo. Nenhum suspeito foi preso. De acordo com a perícia, as vítimas foram identificadas como: Josué Matheus Simão Dias, de 23 anos, Luciano Batista Fernandes, de 29 anos, Natanael Jandson da Silva Lopes, de 28 anos, Generson Cassiano da Silva, de 30 anos e Matheus Marcos Bezerra da Silva, de 22 anos. A polícia desconfia que os cinco vitimados, supostamente, praticavam rinha de aves, quando se coloca galos para brigar entre si. Esse tipo de atividade é considerada crime. Os investigadores encontraram três galos de briga e acessórios habitualmente usados nesse tipo de ação. O próximo passo da linha de investigação será de Intimar os familiares das vítimas, com o propósito de saber mais informações e detalhes dos antecedentes criminais. Tribuna do Norte