Devido uma manutenção que está sendo feita no poço 24, os consumidores de cinco bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água suspenso. No comunicado emitido pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), as equipes trabalham na manutenção do poço desde ontem, 15, e a previsão é de que o serviço seja concluído até a madrugada dessa quinta-feira, 17.

Os bairros afetados com a suspensão do serviço devido a manutenção são: Bom Jesus, Planalto 13 de Maio, Alto São Manoel, Ilha de Santa Luzia e Alameda dos Cajueiros. A companhia explica ainda que, apesar da previsão de conclusão ser para essa quinta-feira, após religar o sistema são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento.

Em Mossoró, 70% do abastecimento de água aos consumidores é feito por meio dos poços tubulares, que chegam a atingir até 1.000 metros de profundidade. Dessa forma, praticamente todos os bairros da cidade recebem água dos poços. Os outros 30% do abastecimento é feito pela Adutora Jerônimo Rosado, localizada em Assu.

Quando um poço apresenta problema, a Caern destina equipes para resolver o problema. No entanto, esse procedimento pode demorar horas, até dias, diante da complexidade dos poços e, também, dependendo do problema ocorrido nos locais. Por esse motivo, as equipes pedem a compreensão da população para que ocorra o entendimento quanto à complexidade das operações e, por isso, a demora na retomada do abastecimento.