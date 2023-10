Cigarros contrabandeados são apreendidos pela PRF em Macau

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 146 maços de cigarros contrabandeados e mais de 20 mil reais em espécie, na última sexta-feira 27, em Macau, no interior do Rio Grande do Norte. Os produtos são avaliados em R$ 511,00. Não há informações sobre de onde eles vieram.

O material estava transportado por um condutor de 36 anos em um veículo com licenciamento atrasado e habilitação vencida.

O suspeito foi preso por contrabando. Tanto a carga, quanto o dinheiro, também foram apreendidos. O material e o homem agora estão a disposição da justiça