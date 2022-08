Ciência: Cachorros sonham?

Certamente você já ouviu seu cachorro roncar ou se mexer ao dormir. Mas será que, como nós, humanos, ele também sonha?

Segundo a ciência, sim. Camilli Chamone, geneticista, consultora em bem-estar e comportamento canino, editora de todas as mídias sociais “Seu Buldogue Francês” e, também, criadora da metodologia neuro compatível de educação para cães no Brasil, explica que o sonho é uma etapa importante do sono e existe para ressignificar uma determinada experiência vivida pelo sujeito.

“Os estudos mostram que, no sonho, uma situação estressante na qual o cachorro tenha passado é vivida em outro cenário, para que ela se torne menos traumática”, relata.

Segundo a geneticista, o sono dos cães passa por diversas fases – e todas elas são importantes para a regulação emocional e o aprendizado. Justamente por isso, ela aconselha a nunca acordar o cachorro quando estiver dormindo.

“Também é importante que ele tenha seu próprio cantinho individual para dormir. Assim, não fica com a qualidade do sono comprometida e preserva sua saúde mental”, relata.

Fases do sono

Ao contrário de nós, humanos, que possuímos o sono monofásico (ou seja, só temos a necessidade de dormir por um período – geralmente o noturno –, para depois nos mantermos acordados), os cães possuem sono polifásico, isto é, precisam dividir o sono ao longo do dia, além de dormirem quase o dobro dos humanos – em geral, cerca de 14 horas por dia.

Em todos os mamíferos, incluindo cães e humanos, o sono passa por duas etapas: a não REM (Rapid Eyes Moviment, traduzido por Movimento Rápido dos Olhos) e a do sono REM.

Inicialmente, o animal começa com o sono não REM, composto por quatro fases principais. “A primeira é aquela em que ele ainda está meio acordado, meio dormindo; na segunda, o sono está um pouco mais profundo. Na terceira fase, seu nível de consciência diminui muito. Já a quarta fase é conhecida como sono profundo – é como se o cérebro estivesse desligado, mesmo, e é nessa hora que ocorre o descanso e o profundo relaxamento do corpo”, registra Chamone.

Após esta quarta fase do sono não REM, o cão entra no sono REM – e esta é, enfim, a fase dos sonhos. “Ela acontece, necessariamente, só após a quarta fase do não REM, que é o sono profundo. Como sugere o próprio nome, ‘Movimento Rápido dos Olhos’, na etapa REM o cérebro do cão fica super ligado. Isso significa que, surpreendentemente, sua atividade cerebral é igual ou maior do que a do indivíduo acordado”, afirma a geneticista.

É nesta fase, de intensa atividade neural, que o cão ressignifica memórias que foram traumáticas, sendo, portanto, algo muito benéfico para a sua saúde.

“Mesmo que o animal esteja dormindo, alguns donos, ao perceberem barulhos ou movimentos, acham que ele está sofrendo e acabam por acordá-lo. Isso é bastante prejudicial, pois interrompe essas fases cíclicas e compromete a qualidade do sono. Isso consequentemente prejudica toda a regulação emocional e o aprendizado do cão, além da consolidação de memórias no cérebro. Se o indivíduo não dorme bem, ele não aprende e o cérebro até atrofia – e isso vale para humanos e outros animais”, pondera Chamone.

Ciclo circadiano regulado: sono de qualidade

Neste cenário, a geneticista destaca que, tal como com humanos, um sono de qualidade passa necessariamente por manter regulado o ciclo circadiano do cachorro – que diz respeito ao ritmo que o organismo realiza as suas funções ao longo de um dia.

O que cerca esse ciclo é a luminosidade e a escuridão. “Por isso, quando está de dia, é importante deixar a casa toda clara, mesmo que o cachorro esteja dormindo. O mesmo raciocínio serve para o período noturno – o ambiente deve seguir a natureza e, portanto, ficar escuro”.

Estas simples ações ajudam a preservar o ciclo circadiano, que, se não estiver regulado, pode desencadear estresse.

“O cérebro e o corpo dos cães funcionam de forma semelhante aos nossos. A diferença está nas competências cognitivas (entender ideias e aplicá-las), que obviamente são mais desenvolvidas em humanos”, compara.

Por isso, é importante ter conhecimento sobre os benefícios do sono para, assim, deixar o seu cãozinho sonhar sem preocupações e dormir em paz.

Adriana Arruda – Jornalista e Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade

Telefone: +55 16 99992-1414

E-mail: [email protected]