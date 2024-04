Cidades registram mais de 100 mm de chuvas e três açudes transbordam durante o feriadão de Páscoa no RN

O Rio Grande do Norte teve um feriadão de Páscoa com chuvas em todo o Rio Grande do Norte, superando acumulados de 100 milímetros de água em diferentes cidades e regiões. As fortes chuvas também ajudaram na recarga de reservatórios do estado. Pelo menos três transbordaram durante o fim de semana.

As chuvas também causaram transtornos como rompimento de açudes particulares, cheias de rios e desabamento de pelo menos duas pontes, que deixaram pessoas ilhadas. Um homem e um cachorro morreram após serem arrastados por uma correnteza.

Os maiores volumes de chuvas registrados pelo Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), da manhã da sexta-feira (29) até o mesmo horário desta segunda-feira (1) ocorreram em Luís Gomes, na região Oeste (178,4 mm); Parnamirim, no Leste potiguar (150 mm); e em São Pedro, no Agreste (125mm).

Em Luís Gomes e Severiano Melo, ambos no Oeste Potiguar, choveu, somente entre o domingo (31) e esta segunda (1) 99,1mm e 80.8mm, respectivamente.

“As recentes chuvas foram ocasionadas pela atuação da Zona de Convergência e pelo aquecimento que ainda está acontecendo sobre as águas do Oceano Atlântico, que estão liberando muita umidade e essa umidade está entrando na Zona de Convergência e com isso há a formação de nuvens com chuva”, afirmou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.