Cidades do RN registram chuvas de até 87 milímetros entre a sexta (4) e o sábado (5), diz Emparn

Cidades do Rio Grande do Norte registram fortes chuvas entre a sexta-feira (4) e este sábado (5), de acordo com o monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

Apesar da ocorrência de precipitações em todo o estado, as chuvas mais fortes aconteceram na região Oeste.

Oito município do Oeste registraram chuvas acima de 50 milímetros e o maior volume de água constatado foi em José da Penha, onde caíram 87 milímetros. A cidade vizinha de Alexandria não ficou muito atrás e registrou 86,2 milímetros de água.

Segundo a Emparn, também teve chuva forte em Serra Negra do Norte, na região Central, onde foram acumulados 86,8 milímetros de água. Também teve chuva na região Leste e no Agreste, mas em menores proporções.

No Agreste, a cidade com mais chuva foi Barcelona, onde foram registrados 23 milímetros. Já no Leste, as maiores precipitações foram em Goianinha e Vila Flor, que não passaram de 10,2 milímetros.

Veja as cinco cidades com mais chuva em cada região

Oeste

José da Penha – 87 mm

Alexandria – 86.2 mm

Patu – 64.6 mm

Umarizal – 63 mm

Rafael Fernandes – 57.3 mm

Central

Serra Negra do Norte – 86.8 mm

Timbaúba dos Batistas- 47.8 mm

Santana do Seridó – 37.6 mm

Fernando Pedroza – 27.2 mm

São José do Seridó – 20.2 mm

Agreste

Barcelona – 23 mm

Monte Alegre- 16.4 mm

Serra Caiada – 12.8 mm

Sítio Novo – 10.6 mm

Bom Jesus – 9.6 mm

Leste

Goianinha – 10.2 mm

Vila Flor – 10.2 mm

Nísia Floresta- 10 mm

Baía Formosa- 9.4 mm

Arez – 6.8 mm

G1 RN