Cidades do RN lideram ranking nacional de vacinação contra a pólio

O Rio Grande do Norte ficou em 1° lugar no ranking nacional de cidades que atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal contra a poliomielite na campanha de 2024. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 10 municípios potiguares atingiram e/ou superaram a meta. Completam o pódio os municípios paulistas, com seis cidades, e os de Minas Gerais, com quatro.

A campanha iniciou no dia 27 de maio, tendo como público-alvo as crianças de um a menores de cinco anos de idade. A abertura em solo potiguar foi marcada com a presença do Zé Gotinha Potiguar, criação da equipe de imunização da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Os dez municípios do RN que atingiram a meta foram: Caiçara do Rio do Vento (105,39%), Parazinho (104,12%), Galinhos (101,53%), Pedra Grande (101,21%), Jandaíra (99,2%), Timbaúba dos Batistas (98,7%), Pedra Preta (98,17%), Frutuoso Gomes (98,03%), Umarizal (96,06%) e Martins (95,88%).