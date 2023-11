Cidade mineira registra maior temperatura da história do Brasil

A pequena cidade de Araçuaí, na região do Vale do Jequitinhonha, com pouco mais de 34 mil habitantes, registrou, no domingo (19), a maior temperatura máxima da história do Brasil, com 44,8ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira superou o recorde de 44,7ºC da cidade de Bom Jesus, no Piauí, registrado no dia 21 de novembro de 2005.

Os registros na cidade começaram a ser feitos em setembro de 1918, segundo explicou Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet. “A estação de Araçuaí foi instalada no dia 5 de setembro de 1918. Ela é uma estação convencional, mais antiga. Esse é o recorde de temperatura máxima na história do Brasil”, explicou.

Jornal Estado de Minas