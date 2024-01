Cidade do Oeste do RN inicia semana sem abastecimento de água

A Caern informou que um vazamento na rede principal de distribuição de água do município de Francisco Dantas, região do Alto Oeste, está afetando temporariamente o abastecimento. O vazamento foi detectado no começo da tarde do último domingo (14), e equipes logo foram deslocadas para providenciar a manutenção.

A previsão é que o conserto seja concluído nesta segunda-feira (15), pela manhã, com a imediata retomada do abastecimento. Para que o fornecimento esteja completamente normalizado em todas as áreas afetadas, será necessário aguardar um prazo de até 24 horas.