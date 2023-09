‘Cid vai contar todos os fatos de Bolsonaro que lhe perguntarem’, diz advogado do tenente-coronel

Bittencourt repetiu o que já tinha dito em entrevista aoEstudio ina GloboNews — mas, agora, com a delação homologada pelo ministro Alexandre de Moraes: Cid era um assessor, um faz tudo de Bolsonaro que o mandava ‘”resolver as coisas”’. “’Você lembra do Sinhozinho Malta? Então, era assim: vai lá e resolve. Ele fazia o que mandavam”.