Ciclo natalino amplia horário de funcionamento do comércio mossoroense

Em virtude do ciclo natalino e também considerando os prejuízos devido à pandemia do novo coronavírus, o comércio em Mossoró estenderá o horário de atendimento ao público durante o mês de dezembro. O Sindilojas Mossoró e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL-Mossoró) informam que a partir deste sábado, 05, o funcionamento será prolongado por mais 4h e as lojas abrirão também aos domingos, em caráter especial.

Na primeira semana do ciclo natalino o comércio fechará uma hora mais tarde que o habitual e na segunda semana terá duas horas a mais de atividade, encerrando às 20h. Como aconteceu no ano passado, o comércio também funcionará no feriado de Santa Luzia (13/12). A alteração do horário foi regida pela Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 realizada entre entidades da classe do setor econômico e varejista de Mossoró, buscando atender as demandas dos consumidores neste período.

Confira o horário de funcionamento do comércio durante o Ciclo Natalino:

Sábados (05, 12 e 19 de dezembro)

O comércio terá 4h a mais – 8h às 18h

Domingos (06, 13, 20 de dezembro)

O comércio abrirá das 9h às 14h

Semana 1 (09, 10 e 11)

O comércio terá 1h a mais – 8h às 19h

Semana 2 (14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23)

O comércio terá 2h a mais – 8h às 20h

Feriado de Santa Luzia (13/12) – comércio abrirá das 8h às 15h

Virada do Ano (31/12) – comércio funcionará de 8h às 14h (com exceção dos shoppings)