Cicília Maia fala sobre concurso público para a Uern

Durante entrevista concedida pela reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Cicília Maia, à Rádio Rural, nesta segunda-feira, 30, ela falou sobre como está o andamento do processo para a realização do concurso público, que visa contratar novos servidores para a instituição.

Cicília informou que o concurso já vem sendo planejado há algum tempo e que está com os procedimentos preparatórios em andamento. Informou ainda que a instauração da comissão representativa foi aprovada pelo Conselho Diretor da Universidade e que muitos detalhes do certame devem ser divulgados no segundo semestre.

“Para aquelas pessoas que estão aguardando o concurso da Uern, o meu conselho é que continuem estudando, porque nós teremos vagas tanto para docentes quanto para técnico-administrativos e, agora, com o Plano de Cargos atualizado. O cronograma deve sair no segundo semestre e estamos com a perspectiva de liberar o máximo de etapas ainda neste ano, sempre nos atentando a alguns procedimentos legais”, informou.

Cicília Maia informou ainda que a perspectiva é de que o concurso tenha mais de 45 vagas para docentes, tendo em vista as aposentadorias de muitos professores. Em relação ao número de vagas para técnico-administrativo, ele vai ser menor do que o desejado e o necessitado pela instituição, devido a uma lei de 2009.

“Essa lei de 2009 não contempla mais a nossa universidade, que cresceu e precisa de mais profissionais qualificados para atuar na graduação, pós-graduação e projetos de extensão. O concurso vai ocorrer, mas paralelamente a ele, nós vamos lutar para que ocorra uma mudança nessa lei e que mais profissionais possam chamados para a Uern”, explicou a reitora.