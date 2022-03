Cia. Pão Doce de Teatro promove oficina com inscrições gratuitas

Seguem até domingo (6) as inscrições da oficina “A Pedagogia da Máscara no Treinamento on-line de Atores”, promovida pela Cia. Pão Doce de Teatro. As inscrições são gratuitas e a oficina será ministrada pela atriz e diretora Fabianna de Melo e Souza, da Cia. dos Bondrés, do estado do Rio de Janeiro.

O projeto é uma contrapartida após contemplação pela Lei Aldir Blanc. A oficina vai acontecer nos dias 9,10 e 11 de março, das 19h às 22h. E no dia 12 de março, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

A diretora e assessora de imprensa da Cia. Pão Doce, Mônica Danuta, ressalta que as inscrições estão abertas não apenas para Mossoró, mas pessoas de todo o Brasil. “Esse projeto está acontecendo através dos recursos da Lei Adir Blanc. Ficamos felizes em estar promovendo esse processo de formação para todos que queiram se reciclar”, disse.

Os interessados podem se matricular até 6 de março através do formulário de inscrição. Para mais informações, é só entrar em contato pelo Instagram @ciapaodoce ou pelos telefones: (84)99928.7852 e 98833.4391.