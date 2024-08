Cia. mossoroense de Teatro abre inscrições para o 1º Festival Cenas Curtas

Se você é ator ou atriz, seja profissional ou não, e tem vontade de apresentar uma peça original para toda a população mossoroense, essa é a sua chance. A Cia.Pão Doce de Teatro está promovendo o 1º Festival Cenas Curtas – Teatro de Quintal, um movimento que visa mobilizar a cultura local, fomentar a troca de ideias e estimular o intercâmbio de linguagens cênicas na cidade de Mossoró/RN.

A ideia é que grupos de teatro, companhias, coletivos, escolas e associações culturais, entre Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas, inscrevam-se no Edital para apresentarem suas cenas curtas dentro da programação do Festival e do projeto Pão Doce 20 Anos, que acontece desde o início do ano com o apoio da FUNARTE. E, atenção, as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de agosto de 2024, encerrando-se às 21:59h.

Serão selecionadas até oito esquetes com duração de 15 minutos cada, podendo ser dos mais variados gêneros, como comédia, tragédia, drama, romance e teatro-musical, com o objetivo de refletir o panorama da produção teatral da cidade de Mossoró. As cenas selecionadas terão direito a ensaios e apresentações, tudo incluído pelo Festival.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/p7jx92N8RqGYpYoA8 dentro do prazo estabelecido e enviar toda a documentação obrigatória solicitada no Edital. Cada proponente poderá inscrever até dois espetáculos, desde que submetidos separadamente. As inscrições são gratuitas e a participação de menores de 18 anos só será permitida com a autorização de um responsável legal.

O 1º Festival Cenas Curtas – Teatro de Quintal ainda oferecerá um valor em dinheiro como investimento/cachê aos projetos selecionados pela participação. O resultado das cenas selecionadas será divulgado nas redes sociais da Cia. Pão Doce e do Espaço Cultural Teatro de Quintal, no dia 20 de agosto de 2024.

As noites de apresentação dos espetáculos irão acontecer nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, no Espaço Cultural Teatro de Quintal, sede da Cia. Pão Doce.

O evento será gratuito e terá porte para receber 70 pessoas na plateia.

Para mais informações ou dúvidas, só acessar o Edital do Festival, disponível na bio do perfil de Instagram da Cia. Pão Doce de Teatro:

https://www.instagram.com/ciapaodoce/

SERVIÇO

O que é: inscrição para o 1º Festival Cenas Curtas – Teatro de Quintal;

Quando: das 18h do dia 22 de julho de 2024 até às 21h59min do dia 10 de agosto

de 2024, pelo horário de Brasília;

Onde: https://forms.gle/p7jx92N8RqGYpYoA8.