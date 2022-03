Chuvas têm sido intensas nas comunidades rurais de Mossoró

Monitoramento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, junto a líderes comunitários na zona rural de Mossoró, mostrou que houve o registro de chuvas em ao menos 12 comunidades rurais no município entre a tarde e noite dessa terça-feira, 23.

De acordo com o levantamento, as localidades que informaram haver precipitações no período foram Agrovila Montana, Lajedo, Rancho da Caça, Agrovila Real, Senegal, Riachinho, Fazenda Nova, São Cristóvão, Cordão de Sombra, Projeto Assentamento Favela, Curral de Baixo e Projeto Assentamento Hipólito.

Segundo o monitoramento, as maiores chuvas foram registradas em Montana, com 41 milímetros, Lajedo, com 26 milímetros, e 20 milímetros no Rancho da Caça. Nas demais comunidades não há registro do volume de chuvas. Ainda de acordo com o balanço, na zona urbana foram registradas precipitações de 15,2 mm no pluviômetro manual e 15 mm no pluviômetro automático da Secretaria.

A análise para os próximos 15 dias é de acumulado de aproximadamente 120 milímetros. No final de março, mais precisamente nos dias 27, 28 e 29, e nos dias 3, 4 e 5 de abril, são os dias com a maior probabilidade de chuva de moderada para intensa. Já nos demais dias no período são chuvas de leves a moderadas.