Chuvas no RN ocorrem acima da média esperada

Nos primeiros quatro meses do ano, o volume de chuvas registrado no Rio Grande do Norte está 8,6% acima do esperado pelo período. O sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou um volume médio no período de janeiro a abril deste ano de 466,7 milímetros (mm) em todo o estado, enquanto o esperado era de 429,8 mm.

A região que mais recebeu carga d´água foi o Oeste Potiguar, com o acumulado de 560.6mm. Na tradição nordestina, chuva é sinal de muita fartura. Para os potiguares, significa também segurança hídrica no abastecimento de água dos municípios, com aumento das reservas que atualmente alcançam 43,59% da sua capacidade total, dado do dia 18 de abril, divulgado pelo Igarn.

“Nesse final de abril e início de maio, as chuvas continuarão ocorrendo em todas as regiões, com bons índices, devido as boas condições termodinâmicas dos oceanos atlântico e pacífico”, explica o chefe do setor de meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Com as chuvas que deverão ocorrer até o final de abril, o estado ficará na condição climatologia de normal a acima. Até o momento, são 63 municípios na condição normal e 14 na de chuvoso. Pelo mapa do monitoramento desse domingo, 24, divulgado às 9h15, as chuvas mais intensas nas últimas 24h ocorreram na Microrregião de Pau dos Ferros.

Na última sexta-feira, 23, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 146 cidades do Rio Grande do Norte. O alerta chamava a atenção para um perigo potencial, o primeiro numa escala de três em relação à severidade das chuvas, que significa situação meteorológica potencialmente perigosa.

