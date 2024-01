Chuvas no Rio: governo pagará na quinta Bolsa Família para beneficiários que vivem em áreas atingidas, diz ministro

O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) afirmou nesta segunda-feira (15) que o governo federal vai pagar na próxima quinta-feira (18) o Bolsa Família para beneficiários de cidades do Rio de Janeiro em estado de calamidade por causa de chuvas intensas no estado.

Com a medida, todos os beneficiários das cidades atingidas, independentemente do Número de Identificação Social (NIS), receberão os recursos. Originalmente, os pagamentos de janeiro iriam do dia 18 ao 31, conforme o final do NIS.

Nesta segunda, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro e em Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, em razão das fortes chuvas que atingiram a região no último fim de semana.

“Antecipamos os pagamentos do Bolsa Família de todos os locais com decretos de calamidade para a próxima quinta-feira (18/1) nas regiões atingidas pelas enchentes do Rio de Janeiro. Todas as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Integração e da Saúde estão trabalhando integradas com as demais autoridades estaduais e municipais para garantir as necessidades básicas de todos os atingidos”, afirmou o ministro em uma rede social.

Segundo as autoridades, o temporal deixou 12 mortos no estado. Pelo menos uma pessoa seguia desaparecida até a manhã desta segunda.

Por Pedro Henrique Gomes, g1 — Brasília

15/01/2024 16h13 Atualizado há uma hora

Temporal provoca 12 mortes na região metropolitana do Rio de Janeiro

Ajuda do governo federal

Segundo o Ministério da Integração, com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras das quatro cidades poderão solicitar verbas da União para ações como “compra de alimentos, água potável e combustível para os veículos”.

“Os repasses serão liberados assim que os planos de trabalho forem apresentados pela prefeitura e avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional”, afirma o ministério.

O valor a ser repassado pela União às prefeituras também depende do plano de trabalho e, por isso, não foi publicado na mesma portaria.

O governo federal adotou o chamado “reconhecimento sumário”, mais rápido que o procedimento tradicional e usado em situações de “flagrante desastre”.

As prefeituras terão, agora, 15 dias para enviar à União os pareceres técnicos e o plano detalhado das ações necessárias.

No domingo (14), o prefeito Eduardo Paes disse ter recebido ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar dos estragos causados pela chuva. De acordo com Paes, Lula já tinha colocado recursos federais à disposição da prefeitura.

Em nota, a Presidência da República informou que, além de Eduardo Paes, Lula também telefonou para o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, e “garantiu todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas”.