Chuvas na primeira quinzena de abril já superam volume esperado para o mês inteiro em Mossoró

Secom/PMM

Leitura pluviométrica realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) mostra que as chuvas ocorridas nos primeiros 15 dias de abril já superam o volume esperado para o mês inteiro.

O último balanço divulgado aponta que a primeira quinzena do quarto mês do ano registrou acumulado de 192,9 milímetros. O volume corresponde a 14,8% acima do esperado. Era esperado para o mês inteiro 168 milímetros. O número equivale à média dos últimos 30 anos.

“As previsões apontam para a continuidade de chuvas para os próximas dias. Elas podem ser isoladas, leves e até intensas até o próximo dia 22 de abril”, explicou o professor de Ciências Naturais e Exatas, Alciomar Lopes.

Com esse volume acumulado, abril passa a ser o mês mais chuvoso em 2023. A quantidade de milímetros registrada em março chegou a 189,2mm, enquanto que fevereiro teve 96,2mm e janeiro o acumulado de 70,3mm.

BOA SAFRA

Secretário Municipal de Agricultura, Faviano Moreira ressaltou o feedback recebido pela Secretaria de Agricultura de todos os polos da zona rural da quantidade de chuvas, acima até do esperado. Essa intensidade traz alegria para o agricultor.

“A gente tem um período muito positivo para a nossa zona rural. A expectativa de colheita é positiva para o homem e a mulher do campo, além também de ter a questão das reservas hídricas. Quem tem seu barreiro, seu pequeno açude que possa acumular água”.