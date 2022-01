Chuvas em Mossoró registraram índice pluviométricos acima dos 100 mm

As chuvas registradas em Mossoró na última quinta-feira, 27, concentraram um alto volume, especialmente nas comunidades rurais da cidade. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) monitorou as precipitações, junto a líderes comunitários na zona rural de Mossoró, que apontaram índices acima dos 100 milímetros, em algumas comunidades rurais.

Em outras o volume foi igual ou superior a 65 milímetros. O professor de Ciências Naturais e Exatas, Alciomar Lopes, que realiza o trabalho de monitoramento da meteorologia na Secretaria de Agricultura de Mossoró, informou que as maiores precipitações ocorreram na comunidade da Maísa.

“Algumas comunidades rurais da nossa cidade, principalmente às localizadas na parte Norte (onde está localizada a comunidade Maísa), registraram grandes volumes de chuvas nesta quinta-feira. Tivemos pluviometria acima de 100 milímetros em algumas delas. Em outras também tivemos bons volumes. Várias delas acima de 60 milímetros”, disse.

Na comunidade de Oziel Alves choveu 120 milímetros, mesmo volume na Maísa. No Recanto da Esperança, o pluviômetro instalado na localidade registrou 109 mm. Em Montana, foram 102 milímetros e 100 mm em Olga Benário. Houve precipitação de 75 milímetros em Espinheirinho, São Romão e Cordão de Sombra. Chuva de 70 milímetros foi registrada em Coqueiro e de 65 milímetros em Lajedo.

“A explicação para o grande volume de chuvas nesse primeiro mês do ano é devido à quantidade de nuvens bastante carregadas que circundam nossa região. Essas chuvas estão vindo da região Norte. O esfriamento das águas do Pacífico jogando umidade para o continente chegam a nossa região convergendo-se com a alta temperatura da nossa região formando a ZCIT, Zona de Convergência Inter Tropical”, destacou Alciomar.

Segundo Alciomar, janeiro vem se configurando num dos meses mais chuvosos dos últimos 30 anos para o período. Ele explica que já choveu quase 120 milímetros a mais do que o esperado para o mês. “Dos 28 dias deste mês de janeiro, em 15 deles houve pluviometria. Nós temos um acumulado de 166,9 milímetros, onde o volume esperado dentro da normalidade era de 48 milímetros. Esse acumulado corresponde a 247% a mais de pluviometria”, disse.

Também houve uma boa pluviometria na zona urbana da cidade. Segundo o professor, no pluviômetro instalado no Alto da Conceição a precipitação registrada foi de 47,1 milímetros. Já no da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), o registro foi de 22 mm. No pluviômetro instalado no conjunto Santa Delmira, o volume foi de 47 milímetros e no da Estação Automática da Emparn a chuva foi de 38,4 milímetros.