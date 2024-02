Chuvas em janeiro de 2024 ficam 29,4% acima da média esperada no RN

EMPARN/ASSECOM

No mês de janeiro de 2024 choveu a média de 79,7mm representando o percentual 29,4% acima do volume acumulado esperado para o período que era a média de 61,6mm. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou chuvas acima da média em todas as regiões do estado, sendo a mais chuvosa a Região Agreste Potiguar, seguida das Regiões Central Potiguar, Leste Potiguar e Oeste Potiguar.

“Nos últimos dias do mês, foram registradas no RN chuvas de granizo, chuvas com trovoadas, volumes acima de 50mm, fenômenos estes decorrentes da atuação de vários sistemas transientes como restos de frentes frias vindas de outras regiões do país, vórtice ciclônico, oscilações atmosféricas que atuaram no estado no período’, comentou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

O município de Santana do Seridó (Seridó Potiguar) foi o mais chuvoso no período com acumulado de 189 mm, seguido de Triunfo Potiguar (Oeste Potiguar) – 180.2 mm e São Rafael (Oeste Potiguar) – 169,1 mm. No Agreste Potiguar, região mais chuvosa de acordo com o Sistema, o município mais chuvoso foi Monte Alegre com 133 mm. Macaíba foi o mais chuvoso na região Leste Potiguar, com 135,6mm.

Previsão

Os resultados dos modelos meteorológicos regionais apontam que no Rio Grande do Norte, a probabilidade é de chuvas acima do normal para o mês de fevereiro. Os acumulados mínimos de chuvas esperados no Estado são 116,5mm em fevereiro, resultado fruto da análise da recente reunião de prognóstico climático para o Nordeste Brasileiro realizada na última quinzena de janeiro. A reunião foi conduzida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funcene) e contou a participação da Emparn e de outros representantes dos centros de meteorologia do Nordeste como o Centro de Previsão do Tempo e Clima (CPTEC/INPE) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

“A tendência para fevereiro no RN é de chuvas acima do normal devido a continuação da atuação de sistemas meteorológicos transientes e o início da atuação da Zona de Convergência Intertropical, responsável pelas chuvas nesta época do ano”, explicou Bristot.

Acesse o Sistema de Monitoramento nos seguintes endereços eletrônicos: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br