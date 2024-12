Chuvas de até 75 milímetros registradas no interior do RN ainda não indicam início de período chuvoso, diz Emparn

Chuvas de até 75 milímetros registradas no interior do RN ainda não indicam início de período chuvoso, diz Emparn

Precipitações surpreenderam moradores de cidades potiguares na noite desta segunda-feira (3).

Por g1 RN

03/12/2024 13h40 Atualizado há 41 minutos

Moradores do interior do Rio Grande do Norte se surpreenderam com fortes chuvas que caíram na noite de segunda-feira (2) em várias cidades do estado.

Em 24 horas, entre às 7h da manhã da segunda e a 7h desta terça-feira (3), o setor de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou chuvas de até 75 milímetros.

Os maiores volumes foram registrados em cidades da região Central – caso de Cerro-Corá e Parelhas, que tiveram 75 mm de chuva registrados.

Segundo o meteorologista da Emparn, Gilmar Bristot, as chuvas foram causadas por um sistema meteorológico comum do período nos meses mais quentes, mas ainda não indicam o início do período chuvoso no sertão nordestino.

“Chuvas que aconteceram no interior do estado ontem são decorrentes da atuação de um sistema meteorológico conhecido como vórtice ciclônico de ar superior. É um sistema característico de meses quentes, principalmente da pré-estação chuvosa, entre novembro e dezembro, até janeiro, e ele atua com chuvas com intensidade de moderada a forte. Essas chuvas não indicam o início do período chuvoso, são chuvas da pré-estação chuvosa”, disse.

Apesar disso, o pesquisador afirmou que as projeções dos especialistas indicam que o período chuvoso de 2025 terá boas chuvas, com volumes entre normal a “um pouco acima do normal”.

Veja os maiores volumes registrados no interior do RN

Cerro Corá – 75,0 mm

Parelhas – 75,0 mm

Timbaúba dos Batistas – 56,0 mm

Lagoa Nova – 54,8 mm

Serra Negra do Norte – 54,6 mm

Timbaúba dos Batistas – 51,4 mm

Marcelino Vieira – 45,2 mm

José da Penha – 39,0 mm

Santana do Seridó – 23,8 mm

Jardim do Seridó – 22,3 mm

Santana do Seridó – 22,2 mm

Caraúbas – 22,2 mm

Caraúbas – 21,8 mm

Janduís – 20,0 mm

Tenente Ananias – 20,0 mm