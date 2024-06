“Chuva de Bala”: Mossoró celebra 97 anos da resistência ao bando de Lampião

Nesta quinta-feira (13), Mossoró celebrou 97 anos da resistência à invasão do bando de Lampião, ocorrida em 1927. Na data comemorativa, o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” registrou mais um sucesso de público com uma exibição especial e repleta de emoções.

Encenado no adro da Capela de São Vicente, palco do confronto, o espetáculo “Chuva de Bala do País de Mossoró” conta com atores, atrizes, bailarinos e bailarias em cena, além de produtores. Uma equipe grandiosa responsável por contar importantes fatos da nossa história.

Intérprete de Lampião, personagem de destaque no espetáculo, o ator Everton Santos, enaltece seu papel nesta jornada. “Há uma responsabilidade muito grande como ator interpretar a história da vida de uma pessoa que existiu, fatos que aconteceram no Nordeste. Um personagem amado e odiado e até hoje lembrado e contado em verso e prosa, esse é Lampião. Isso é maravilhoso”, destacou o ator.

No palco, atores e atrizes, bailarinos e bailarinas, que encantam o público com um show de encenação e dança. Artistas que externam talento em atuações cheias de emoções. Talentos da nossa terra que se orgulham em contar a história heroica do povo mossoroense.

“É tudo muito gratificante. Eu agradeço a direção e a confiança que foi depositada na minha pessoa e para um pouquinho do meu talento emprestar para o prefeito Rodolfo Fernandes. É uma figura histórica em Mossoró, um guerreiro. Todo mundo diz que é lindo o espetáculo, nos dando um feedback positivo”, pontuou Renilson Fonseca, ator.

Leonardo Wagner é o responsável pela direção geral do “Chuva de Bala no País de Mossoró” 2024. É a segunda vez consecutiva que o artista está a frente do espetáculo que entra em sua segunda semana de exibições nesta temporada e já deixa ótimas impressões.

“A gente estreou no dia 6 de junho trazendo muitas novidades. Com o passar das noites observamos o público aumentando a cada exibição. São pessoas de Mossoró e turistas que acompanham o nosso espetáculo. Pessoas que vêm prestigiar o nosso trabalho que é um trabalho coletivo, feito por várias mãos, com um elenco e equipe técnica para mais de 150 pessoas. Isso nos dá muita alegria, muita satisfação. Realizar um trabalho histórico, hoje 13 de junho, uma data muito marcante para a cidade de Mossoró, nos deixa muito orgulhosos, num grande exemplo de pertencimento e de resistência histórica”, declarou o diretor geral.