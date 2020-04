Chico Buarque: “Esta tarde deixarei na janela cravos vermelhos e cantarei ‘Grândola’ alto e bom som”

Mais recentemente, já depois de lhe ter sido atribuído o Prémio Camões, Chico Buarque publicou Essa Gente , que de alguma maneira é um romance colado à realidade, com acontecimentos recentes da história do Brasil, onde a 28 de Outubro de 2018 o capitão reformado Jair Bolsonaro foi eleito Presidente da República, tendo tomado posse a 1 de Janeiro de 2019. Em Outubro, Jair Bolsonaro sugeriu que não iria assinar o diploma de entrega deste Prémio Camões e, nessa altura, o escritor reagiu dizendo: “A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões”.

Não é a primeira vez que a entrega do Prémio Camões esteve envolvida em polémica por causa do alinhamento ideológico do Governo brasileiro. Em 2017, na cerimónia de entrega do prémio a Raduan Nassar, o escritor fez um discurso crítico do processo de impeachment de Dilma Rousseff, levando o então ministro da Cultura, Roberto Freire, a defender o Governo de Michel Temer.

O compositor e escritor Francisco Buarque de Hollanda sucedeu ao cabo-verdiano Germano Almeida e foi o 13.º autor brasileiro a receber a distinção do Prémio Camões que valoriza toda a obra de um escritor, entre nomes como Jorge Amado ou João Cabral de Melo Neto.

Fonte: Ipsilon